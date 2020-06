Al Jazeera ruft Blogger zur Berichterstattung auf

Der arabische Fernsehsender Al Jazeera will die Zensurmaßnahmen des ägyptischen Regimes nicht einfach hinnehmen. Nachdem der Sender innerhalb Ägyptens gesperrt und zuletzt auch das Büro in Kairo geschlossen wurde, ruft Al Jazeera nun die protestierenden Bürger auf, auch selbst von den Ereignissen zu berichten.



Laut Meldungen der Nachrichtenagentur Associated Press hat sich der Sender mit einem Aufruf an die Demonstranten gewandt, in Blogs, sozialen Netzwerken, mittels Augenzeugenberichten und Videos die aktuellen Ereignisse für die Weltöffentlichkeit zu dokumentieren.

Sender gibt nicht auf

Obwohl Al Jazeera bei seiner derzeit in aller Welt hoch gelobten Berichterstattung zunehmend behindert wird, gibt der Sender nicht auf. Weiterhin werden Live-Bilder unter anderem per Online-Stream rund um den Globos gesendet. Nachdem das Büro in Kairo geschlossen wurde, setzten die engagierten Reporter ihre Übertragung mittels fest montierter Kameras und Telefon-Berichten fort.

