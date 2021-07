Algorithmus auf dem Acker: Digital Farming im Kommen

Software verrät Details

Jürgen Schwarzensteiner zeigt begeistert auf den Bildschirm in seinem Büro in der Poschinger Bray'schen Güterverwaltung. "Dieses Feldstück hat über die Jahre lauter Spitzenerträge gehabt. Dann haben wir die digitalen Karten bekommen und da waren Unterschiede da, die ich mit dem Auge vorher nicht gesehen habe: Dass es in einem Teilbereich wesentlich besser war als im anderen", sagt der 41-jährige Agraringenieur. Er ist Leiter des landwirtschaftlichen Großbetriebs im niederbayerischen Irlbach. Direkt an der Donau, unweit des Bayerischen Waldes werden auf 970 Hektar unter anderem Mais, Kartoffeln und Getreide angebaut.

Auf dem Bildschirm ist eine digitale Landkarte zu sehen, die in farbige Quadrate unterteilt ist und rund 30 Hektar der Anbaufläche abbildet. Sie offenbart, was selbst für das geübte Auge nicht zu erkennen ist: Es gibt deutliche Unterschiede bei Pflanzenwachstum und Erträgen. Grün steht für hohe Erträge, rote Quadrate kennzeichnen Flächen, auf denen die Pflanzen sich weniger gut entwickeln. Möglich machen das Satellitenkarten und Software, die Schwarzensteiner seit drei Jahren vom Agrarsoftware-Anbieter FarmFacts bezieht, einer Tochter des börsennotierten Agrarhändlers Baywa.