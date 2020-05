Amazon-Chef wegen Nierensteinen notoperiert

Amazon-Gründer Jeff Bezos ist am Neujahrstag wegen Nierensteinen notoperiert worden. Der 49-Jährige habe am Mittwoch während eines Urlaubs auf den Galapagos-Inseln plötzlich über starke Schmerzen geklagt, sagte der Hafenmeister der Insel Santa Cruz, Santiago Rubio, am Samstag. Zu dem Zeitpunkt habe sich der Multimillionär auf einer Yacht in der Nähe der Insel Santa Fe befunden.