Amazon eröffnet Entwicklungszentrum in Berlin

Amazon hat einen neuen Deutschland-Standort am Donnerstag in Berlin eröffnet. Im frisch fertiggestellten Entwicklungszentrum in den Krausenhöfen im Berliner Stadtteil Mitte sollen künftig Software-Entwickler, Systemingenieure und Web-Entwickler an neuen Technologien arbeiten.

Zur Eröffnung startete das Unternehmen auch seine Amazon Academy. Damit will der Online-Händler eine Plattform für Kunden wie Start-ups und E-Book-Autoren zum Ideenaustausch und zur Entwicklung innovativer Konzepte und neuer Geschäftsmodelle bieten.

Die Digitalisierung habe einen grundlegenden Wandel in allen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichen in Gang gesetzt, sagte die Berliner Wirtschaftssenatorin Cornelia Yzer ( CDU). Auch Amazon sei heute nicht mehr nur Online-Händler, sondern auch Technologie-Unternehmen und Infrastrukturanbieter. "Die Wertschöpfungsketten werden sich radikal durch die Digitalisierung verändern." Auch die Bedürfnisse der Kunden seien im Wandel. Allein in Berlin werde alle 20 Stunden ein neues Start-up gegründet. Das neue Entwicklerzentrum sei ein "klares Bekenntnis zum bundesweiten Digitalstandort Nummer eins".