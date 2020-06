Amazon: Lady Gaga-Album 440.000 Mal verkauft

Der Online-Händler Amazon hat allein am Montag das neue Album „Born This Way“ von Lady Gaga in den USA über 330.000 Mal verkauft – zu einem Preis von 99 US-Cent. Der Preis löste einen Ansturm aus, so dass die Server in die Knie gingen und ausfielen. Zahlreiche Kunden waren verärgert.

Am Donnerstag gab der Online-Händler bekannt, dass die Server für einen neuen Ansturm der Fans gerüstet seien – und es verkauften sich wieder 110.000 Stück. Insgesamt hat Amazon mit der Aktion, die auch dazu dienen sollte, das neue Cloud Music-Service zu bewerben, 440.000 Downloads verzeichnet, berichtet Billboard am Freitag.

Doch nicht nur auf Amazon heimste Lady Gaga gute Verkaufszahlen in der ersten Woche des Erscheinens ihres neuen Albums ein. 1,15 Millionen Stück wurden insgesamt verkauft, allein am ersten Tag waren es 500.000 Stück. Auf iTunes wurden 104.000 Stück verkauft, bei Best Buy 45.000 Stück, heißt es im Billboard-Bericht.