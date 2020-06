Amazon-Mitarbeiter setzen Streiks vom Wochenende fort

In Bad Hersfeld könnten sich nach Einschätzung einer Verdi-Sprecherin am Montag bis zu 400 Beschäftigte an dem Streik beteiligen. Ob auch am Dienstag gestreikt werde, werde im Lauf des Tages entschieden.

In Graben versammelten sich am Montagmorgen nach Angaben eines Verdi-Sprechers rund 130 Mitarbeiter am Betriebsgelände. „Wir sind sehr zufrieden, die Besetzung ist heute sehr ausgedünnt“, hieß es aus der Gewerkschaft. Am Nachmittag sollte auch die zweite Schicht bestreikt werden.