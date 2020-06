Amazon stockt Speicherplatz für Cloud-Musik auf

Amazon hatte in diesem Jahre als erster seinen Cloud-Musikdienst an den Start gebracht, Google folgte. Apple schaltet sein iCloud-Projekt, das auch einen Musik-Service hat, im Herbst scharf. Der iPhone-Konzern hat aber einen großen Vorteil gegenüber seinen Konkurrenten: Einen neuen angepassten Deal mit der Musikindustrie. Damit werden Apple-Kunden - zumindest in den USA - im Gegensatz zu den Nutzer bei Amazon und Google nicht erst ihre Musik-Sammlungen in die Internet-Wolke hochladen müssen, was viele Stunden dauern kann. Stattdessen soll Apples iTunes-Software dafür sorgen, dass die Musik einfach aus den Beständen des Unternehmens abgespielt wird, so sie bei ihm im Angebot ist. Apple nennt die Funktion „ iTunes match“.

Außerdem passte Amazon seinen „Cloud Player“, mit dem Musik aus dem Internet abgespielt werden kann, jetzt auch für die Nutzung mit Apples Tablet-Computer iPad an. Eine Version für das iPhone gibt es weiterhin nicht.