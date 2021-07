Amazon: Streiks vor Weihnachten haben keinerlei Auswirkung

Die Gewerkschaft ver.di rief an sieben Amazon-Standorten in Deutschland zur Arbeitsniederlegung auf. Laut Amazon müssen sich Kunden aber keine Sorgen machen.

Mit Streiks an verschiedenen Standorten will die Gewerkschaft ver.di den Druck im Dauerkonflikt um einen Tarifvertrag auf Amazon erhöhen, der Versandhandelsriese zeigt sich aber weiter unbeeindruckt. Trotz einer erneuten Welle von deutschlandweiten Protesten und Ausständen versicherte Amazon: "Die Kunden müssen sich keine Sorgen machen." Die Streiks hätten "keinerlei Auswirkungen" auf pünktliche Lieferungen, sagte Unternehmenssprecherin Anette Nachbar.

Die allermeisten der mehr als 10.000 Beschäftigten und weiteren Saison-Aushilfen arbeiteten regulär, nur ein geringer Teil beteilige sich an den Streiks. Zudem verfüge das US-Unternehmen über ein europaweites Logistik-Netzwerk, dass die Streiks kompensieren könne.

Ver.di rief an sieben Standorten zum Streik auf: Leipzig ( Sachsen), Koblenz ( Rheinland-Pfalz), Bad Hersfeld ( Hessen), Graben ( Bayern), Rheinberg und Werne (beide NRW) sowie beim DVD-Verleiher und Video-Dienst in Elmshorn ( Schleswig-Holstein). Der Streik soll bis zum Ende der Spätschicht dauern, in Koblenz bis Dienstagfrüh, wie ver.di in Berlin mitteilte. Die Gewerkschaft setzt in dem Tarifstreit auf kurzfristig angesetzte Streiks.