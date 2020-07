Android-App für NFC-Diebstahl veröffentlicht

Ein deutscher Softwareentwickler hat eine App veröffentlicht, die mit der Hilfe der NFC-Technologie ohne das Wissen des Nutzers Zahlungsinformationen wie Kreditkartennummern stehlen kann. Die App mit dem Namen paycardreader wurde vor kurzem auf dem Google Play Store veröffentlicht, mittlerweile aber wieder entfernt. Der Quellcode der App ist aber nach wie vor auf GitHub verfügbar. Der Entwickler der App, Thomas Skora, ist für die IT-Sicherheitsfirma Integralis tätig und veröffentlichte die App ursprünglich nur zu "Testzwecken".

Gefahr für jedermann

NFC-Chips finden sich mittlerweile nicht nur in Smartphones, sondern auch in einer Vielzahl von Kreditkarten. Die Daten können hier vollkommen unverschlüsselt ausgelesen werden, der Dieb muss sich lediglich relativ nah an die Geldkarte kommen. Üblicherweise muss man zumindest einen Abstand von zehn Zentimetern unterschreiten. Schutz bieten spezielle Geldbörsen, die ein Auslesen der Karte nur nach dem Herausnehmen ermöglichen.