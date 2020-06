Android: Google publiziert Design-Richtlinien

"Bei Ice Cream Sandwich ( Android 4.0) haben wir das Framework des User Interface um neue Interaktionsmöglichkeiten und Stil-Elemente erweitert, damit Android Apps geschaffen werden können, die einfacher und schöner sind als alles, was es bisher für Android gab", heißt es auf einem Blogeintrag auf dem Android Developer Blog. Auf der am Donnerstag freigeschalteten Webseite "Android Design" finden sich eine Reihe von Dokumenten und Beispiele, wie man den perfekten Look von Android-Apps erreichen kann.

Der Launch der Seite sowie die nun bereitgestellten Informationen seien erst der erste Schritt, so die Blogverantwortlichen. Im Laufe der kommenden Monate werde die Seite um weitere Inhalte, Einträge und Anleitungen ergänzt sowie die Android-Community dazu eingeladen, sich intensiv über Design- und Stilfragen bei Apps auszutauschen.