Android-Nutzer: 19 Prozent wollen Chromebook

Das österreichische Start-up Qriously mit Sitz in London hat eine aktuelle Umfrage unter Android-Nutzern in den USA zum Thema " Chromebooks" durchgeführt. Via Smartphone-Apps und einem simplen, eingeblendeten Umfrage-Tool wurden 1537 Personen mit der Frage konfrontiert, ob sie 2011 eines der Google-Laptops kaufen würden. 19 Prozent bejahten die Frage.

Damit ist das Interesse an Chromebooks höher als jenes am iPad in dessen Startjahr. Damals befragte Comscore 960 iPhone-Besitzer nach ihren Kaufgelüsten. Damals sagten 16 Prozent, sie würden den Kauf des Apple-Tablets in den ersten sechs Monaten nach dem Start erwägen.

