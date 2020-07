Angeblicher Facebook-Klon des IS gesperrt

Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sollen laut Medienberichten ein eigenes soziales Netzwerk gegründet haben, das stark an den Internetauftritt von Facebook erinnert. Unter 5elafabook.com hatten Unbekannte vor einigen Tagen eine entsprechende Seite erstellt, die aber schon in der Nacht zum Sonntag gesperrt wurde und aktuell nicht viel mehr, als Fehlermeldungen liefert. Das Wort „5elafa“ ist eine aus dem Arabischen umgeschriebene Form von Kalifat. Starke Zweifel gibt es an der Authentizität der Seite, die unter anderem in Englisch, Deutsch - und auch in der fiktiven „Star-Wars“-Sprache Jawa - verfügbar ist, nicht aber auf Arabisch.

Nach Recherchen von Technikblogs liegt der Server zum islamistischen Netzwerk in Ägypten. Die Registrierungsdaten verwiesen aber auf „ Islamischer Staat Mossul“. Auch wird die Seite kaum von auf Twitter aktiven Anhängern des IS beworben. Experten ermittelten, dass die Kanäle der Miliz Ende vergangenen Jahres rund 46 000 Anhänger auf dem Kurznachrichtendienst hatten. Dem Twitter-Profil zu 5elafabook folgen aktuell 161 Anhänger.