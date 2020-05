Angst vor Datenklau hält Mehrheit vom mobilen Bezahlen ab

Nikolas Beutin, Experte für mobiles Bezahlen bei PricewaterhouseCoopers ( PwC) mahnt, die Sorgen um Datensicherheit ernst zu nehmen: „Hier sind die Anbieter gefragt, für ein Höchstmaß an Sicherheit zu sorgen.“ Die neue technischen Möglichkeiten setzen sich der Erhebung zufolge in Deutschland insgesamt nur schleppend durch: Drei Viertel (75 Prozent) der Menschen hierzulande haben demnach noch nie bargeldlos mobil bezahlt. 40 Prozent gaben an, das auch künftig nicht tun zu wollen.