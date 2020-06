Angst vor Hackern: Oscar-Resultate werden nicht gespeichert

Auf Computern werden die Resultate nicht gespeichert - aus Angst vor Hackern. „Wir drucken alles aus“, sagte Cullinan der Nachrichtenagentur AFP. Beide bekommen dann jeweils einen kompletten Satz Karten, auf die sie per Hand die Namen der 24 Sieger schreiben. Dann stecken sie die Karten in Umschläge und kleben diese zu. In zwei Aktenkoffern werden die Umschläge bis zum Beginn der Gala von Sicherheitsleuten bewacht.

Um ganz sicher zu gehen, lernen Cullinan und Ruiz die Namen der 24 Sieger aber auch noch auswendig. Am Sonntagabend werden sich die beiden dann getrennt auf den Weg zum Dolby Theatre in Hollywood machen. Die Moderatoren erfahren erst beim Öffnen der Umschläge, wem sie den Preis überreichen dürfen.

Die Oscars werden am Sonntagabend (Montag 02.30 MEZ) zum 87. Mal in Los Angeles verliehen.