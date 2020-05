Anonymous Austria hackte offenbar deutsche AfD

Die rechtskonservative Partei will mit dem Verkauf von Goldbarren und -münzen ihre Parteifinanzen sanieren und hofft, zwei Millionen Euro zu erlösen. Die Daten einer zweistelligen Zahl an Kunden sei aber kompromittiert. "Der Server wird derzeit von Sicherheitsbeamten überprüft", sagte der Sprecher. Unklar ist bisher, ob der oder die Hacker von außen eindrangen oder ob ein Maulwurf in der AfD aktiv wurde. "Das ist noch nicht abschließend geklärt", sagte der Sprecher.

Auf Twitter äußerte sich Anonymous Austria (@Anon_Austria) zustimmend zu den Veröffentlichungen. Ein angeblicher Vertreter der Hackergruppe mit dem Pseudonym "The Dude" sagte der Online-Ausgabe der FAZ am Dienstag, die Gruppe habe für ihre Angriffe das sogenannte Heartbleed-Bug ausgenutzt. Dabei handelt es sich um einen Programmierfehler in einer weltweit häufig genutzten Verschlüsselungstechnik für Internetverbindungen namens "Secure Socket Layer" (SSL). Die AfD hat gegen den oder die Täter Anzeige erstattet.