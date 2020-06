Anonymous gelingt Schlag gegen IS

In einem vor kurzem auf dem Online-Videodienst YouTube veröffentlichten Video behaupten Anonymous-Mitglieder, die Kontrolle über fast hundert Twitter-Accounts erlangt zu haben, die mit dem Islamischen Staat (IS) in Verbindung stehen. Die Nutzerkonten sollen von der Terrorgruppe zur Rekrutierung neuer Mitglieder verwendet worden sein.

Die Accounts seien entweder stillgelegt oder von Twitter eingestellt worden, heißt es weiter. Auch eine Reihe von Facebook-Accounts, die mit IS-Terroristen in Syrien und dem Irak im Zusammenhang stehen sollen, wurden von den Aktivisten enttarnt. „Es könne nicht schaden, ein Auge darauf zu werfen“, so das Anonymous-Kollektiv.