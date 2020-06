Apple baut seinen Mitarbeitern ein "Raumschiff"

Der iPhone- und iPad-Erfinder Apple errichtet am Unternehmenssitz im kalifornischen Cupertino ein neues gigantisches Bürogebäude für 12.000 Mitarbeiter. „ Apple wächst wie Unkraut“, sagte Gründer und Konzernchef Steve Jobs. Das Unternehmen müsse Bürogebäude in einem immer größeren Radius rund um die Zentrale anmieten. „Es ist klar, dass wir einen neuen Campus bauen müssen. Wir haben keinen Platz mehr.“

Jobs stellte seine Pläne für den Neubau am Dienstag vor dem Rat seiner Heimatstadt vor. Der Komplex erinnert in seinen Ausmaßen an das Pentagon, Sitz des US-Verteidigungsministeriums. Der Apple-Campus soll aber kreisrund werden und große Glasflächen haben. Der riesige Innenhof wird bewaldet. „Es sieht so aus, als ob ein Raumschiff gelandet wäre“, sagte Jobs. „Es gibt kein gerades Stück Glas an diesem Gebäude.“

Fertigstellung für 2015 geplant

Der Bau wird vier Stockwerke hoch, ein Parkhaus frisst sich noch einmal vier Etagen in die Erde, der Strom kommt aus einem eigenen Kraftwerk, drumherum entsteht eine Parklandschaft. „Wir wollen das beste Bürogebäude der Welt bauen“, sagte Jobs, der lieber heute als morgen mit dem Bau beginnen würde. „Den ersten Spatenstich wollen wir nächstes Jahr tun und 2015 einziehen.“

Der neue Campus soll unweit des alten entstehen, wo derzeit rund 2.600 Menschen arbeiten. Dieser alte Campus bleibe bestehen, sagte Jobs. Umziehen sollen die Mitarbeiter in den angemieteten Gebäuden in der Umgebung. Das Land für den Neubau hat Apple vom nicht weit entfernt sitzenden Computerkonzern Hewlett-Packard gekauft. An Mitgründer Bill Hewlett hat Jobs ganz besondere Jugenderinnerungen. „Er hat mir einen Ferienjob gegeben.“