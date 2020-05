Apple bestätigt Street-View-Konkurrenten

So sollen die Kamerawagen in der zweiten Juni-Hälfte in Irland und Großbritannien sowie gut einem Dutzend US-Staaten unterwegs sein. Google schickt schon lange Kamerawagen durch die Straßen, um den Panorama-Dienst Street View aufzubauen. Auch Nokia macht mit eigenen Fahrzeugen Aufnahmen für seinen Kartendienst Here. Apple betonte, dass wie bei anderen Diensten Gesichter und Autokennzeichen verpixelt werden.

Die Kamerafahrten des Apple-Konzerns waren Anfang des Jahres entdeckt worden. Das hatte Spekulationen über einen Street-View-Konkurrenten angestoßen - aber auch die Berichte über Apples Pläne, ein eigenes Auto zu bauen.