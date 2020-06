Apple führt 14 Tage Rückgaberecht in EU-Staaten ein

Wie 9to5mac berichtet, erneuert Apple seine Rückgabe- und Erstattungs-Regeln aufgrund einer neuen EU-Konsumentenschutzverordnung. Alles, was man bei iTunes, im App Store oder bei iBooks eingekauft hat, kann bis zu 14 Tage nach dem Kauf zurückgegeben werden. Die Kosten werden komplett rückerstattet. Von der Regelung ausgenommen sind Geschenkkarten.

Um eine Kostenrückerstattung zu erhalten, kann man sich per Brief an Apple wenden oder den Problembehandlungsbereich auf der Apple-Homepage ansteuern. Zuvor hatte Apple Rückerstattungen von Fall zu Fall unterschiedlich gehandhabt. In den USA und den meisten anderen Ländern außerhalb der EU bleibt diese Vorgehensweise aufrecht. In der EU gilt die neue Konsumentenschutzverordnung seit Juni.