Apple hat Zugriff auf iCloud-Daten

Der Clouddienst von Apple, iCloud, hat mittlerweile mehr als 100 Millionen Nutzer. Grund genug für den Blog Ars Technica, den Sicherheitsmechanismen des Diestes auf den Grund zu gehen. Dabei entdeckte man nun, dass Apple - trotz Verschlüsselung - Zugriff auf alle Daten hat, die auf den iCloud-Servern gespeichert werden, darunter Kontakte, Notizen, E-Mails, Termine und Lesezeichen. Jonathan Zdziarski, Experte für forensische Datenanalyse, sagte gegenüber Ars Technica, dass dies bereits die Nutzungsbedingungen vermuten lassen. Darin heißt es, dass Apple "in seinem alleinigen Ermessen Inhalte jederzeit vorab sichten, verschieben, ablehnen, modifizieren und/oder entfernen [kann], wenn diese Inhalte diese Vereinbarung verletzen oder in sonstiger Weise anstößig sind." Außerdem sichert man Apple im Verdachtsfall auch die Weitergabe der Daten an Strafverfolgungsbehörden zu.

Der Master-Key

" Apple mag die Daten der iCloud zwar auf ihren Laufwerken verschlüsseln - doch sie behalten den Key", meint Rich Mogull, CEO der Sicherheitsfirma Securosis gegenüber Ars Technica. Allerdings sagt Mogull auch:"Jeder Dienst, der den Zugriff auf seine Daten per Webseite ermöglicht, muss den Key zum Entschlüsseln an den Webserver weitergeben. Das gilt auch für Dienste wie Dropbox, box.net und nahezu jeden anderen." Dropbox sorgte vergangenes Jahr