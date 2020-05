Apple-Manager verdienten143 Millionen mit Aktienverkäufen

Wie Business Insider berichtet, haben Apple-Manager, rund um den Verkaufsstart des iPhone 6, Aktien des US-Unternehmens verkauft. Damit haben die fünf Führungskräfte insgesamt über 143 Millionen US-Dollar verdient.

Apple-Chef Tim Cook hat 348.425 Aktien um 35,25 Millionen US-Dollar verkauft. Derzeit hält er noch 950.767 Aktien, was in etwa ein Prozent des Unternehmens entspricht. Phil Schiller, Chef des Marketings, hat 35,26 Millionen US-Dollar mit seinen Aktienverkäufen eingenommen.

Senior Vice President of Operations Jeffery Williams hat Aktien in der Höhe von 35,23 Millionen US-Dollar verkauft, Apples Chef-Justiziar Bruce Sewell machte 35,40 Millionen US-Dollar mit Aktien-Verkäufen. Der Chief Financial Officer Luca Maestri verdiente 1,6 Millionen US-Dollar mit dem Verkauf von 16.374 Apple-Aktien.

Die Anteile wurden kurz nach dem Erreichen eines neuen Höchststands der Apple-Aktie verkauft. Seit dem ist der Kurs wieder gefallen. Schuld daran dürften die Berichte über Bendgate und das fehlerhafte iOS 8.0.1 Update sein.