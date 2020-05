Apple Maps lotst Aufofahrer über Flughafen

Seit Apple Google Maps als Kartendienst für sein Mobil-Betriebssystem iOS ausgeschlossen und stattdessen seinen eigenen Kartendienst gegründet hat, hagelt es Kritik. Besonders kritisiert werden gröbere Fehler auf Apple Maps, die sogar schon zur Bezeichnung "lebensgefährlich" geführt haben - so geschehen im Falle eines australischen Nationalparks, im dem Fahrer in der Wildnis strandeten, weil das vermeintliche Ziel laut Apple Maps in Wahrheit woanders lag.

Mit dem Update auf iOS 7 soll Apples Datenbank von Wegepunkten verbessert worden sein, Fehler werden jedoch weiterhin entdeckt. Apple versucht dem Problem mit Firmenakquisitionen im Kartografie-Bereich beizukommen. Analysten gehen davon aus, dass der Konzern den Aufwand, einen eigenen Kartendienst zu betreiben, unterschätzt hat.