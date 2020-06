Apple soll "GarageBand für E-Books" bringen

Am Donnerstag, den 19. Jänner, will Apple im New Yorker Guggenheim-Museum eine große "Bildungs-Ankündigung" machen, soviel ist seit einigen Tagen klar. Laut Informationen von Ars Technica soll es dabei vor allem um ein Software-Werkzeug gehen, welches die Erstellung von E-Books so einfach wie noch nie machen könnte. Außerdem könnte Apple vom ePub 2- auf den ePub 3- Standard umsteigen, was die Einbettung von Audio und Video in E-Books erleichtert.

Bezüglich eines möglichen Herstellungs-Werkzeugs ist von einem " GarageBand für E-Books" die Rede. Ähnlich wie das iLive-Programm für Hobby-Musiker soll eine neue Software die Produktion von Inhalten möglichst einfach und offen für alle Anwender gestalten. Apple könnte im Gegenzug durch das Bereitstellen einer Plattform für E-Publikationen im Bereich "Textbooks" profitieren. Bei Schul- und Fachbüchern ist das Angebot von E-Books bisher eher gering. Ein erweitertes Angebot könnte das iPad für Schüler und Studenten attraktiver machen.

Mit einem Vorstoß in den Bereich digitale Fachliteratur könnte Apple auch das Vermächtnis von Steve Jobs fortsetzen. Der im Vorjahr verstorbene Apple-Guru hielt die Sache für eine große Chance. Laut der Biographie von Walter Isaacson sprach er von einer "8 billion Dollar industry ripe for digital destruction."