Apple und Facebook bezahlen Einfrieren von Eizellen

Zuerst hat die Ausbildung so lange gedauert, dann will man die Karriere nicht gleich aufgeben und schließlich muss noch der richtige Partner gefunden werden – Frauen verschieben ihren Kinderwunsch inzwischen so weit nach hinten, dass sie befürchten müssen, ihr Körper könnte nicht mehr mitmachen. Denn ab 35 Jahren nimmt die Qualität der Eizellen und damit die Fruchtbarkeit rapide ab, mitunter kann der Kinderwunsch nicht mehr erfüllt werden.

Eine Möglichkeit, die Fruchtbarkeit zu konservieren, wäre daher die ideale Lösung: Ein Trend aus den USA findet nun auch hierzulande immer mehr Nachfrage. Bei der Kryokonservierung, auch Social Freezing genannt, werden Eizellen bei minus 196 Grad eingefroren und erst dann befruchtet und der Frau wieder eingesetzt, wenn die Bedingungen für sie passen. Klingt praktisch, hat aber viele Haken.

Allem voran ist das Einfrieren von unbefruchteten Eizellen in Österreich rechtlich nicht ohne medizinische Indikation erlaubt. Heißt: Es darf nur gemacht werden, wenn die Frau unter einer Erkrankung leidet, die ihre Fruchtbarkeit beeinträchtigt – etwa Endometriose, eine hormonelle Auffälligkeit oder gar eine Krebserkrankung, die eine Chemotherapie nötig macht.