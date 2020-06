Apple und Microsoft werben um Lehrer und Schüler

Das digitale Klassenzimmer als Wunschtraum sei für zahlreiche Schüler in Deutschland schon heute Wirklichkeit, heißt es bei Apple, wo das iPad als Lernplattform betrachtet wird. Regelmäßig eingesetzt wird der Tablet-Computer an 160 Schulen - das sind 0,5 Prozent aller Schulen. Auf der Didacta wird demonstriert, wie er vom Kindergarten über Grundschule und Sekundarstufe II bis zur Berufsschule genutzt werden kann. An verfügbaren Lerninhalten führt Apple mehr als 65 000 Apps und mehr als 500 000 kostenlose Vorlesungen oder Videos bei iTunes U an, der Unterrichtsplattform im Apple-Shop iTunes.