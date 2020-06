Apple und Samsung verhandeln wieder im Patentstreit

Die Smartphone-Marktführer Samsung und Apple unternehmen laut einem Zeitungsbericht einen neuen Anlauf zur Lösung ihres jahrelangen Patentstreits. Es seien Gespräche auf Arbeitsebene aufgenommen worden, bei denen es um die Einstellung aller Patentklagen gehe, schrieb die Tageszeitung „The Korea Times“ am Montag. Eine Lösung für Details wie Lizenzzahlungen werde Zeit brauchen, hieß es unter Berufung auf informierte Personen.

Erst am Wochenende hatte Apple einen weiteren großen Patentkonflikt beigelegt: Der iPhone-Konzern und der noch zu Google gehörende Handy-Pionier Motorola zogen ihre Klagen zurück. Dabei gab es allerdings anders als in anderen Fällen kein Abkommen zur gegenseitigen Nutzung von Patenten. Die Einigung könnte dennoch eine Signalwirkung haben: Google ist die treibende Kraft hinter dem Mobil-Betriebssystem Android, Geräte mit dem Ziel der Patentklagen von Apple sind. Motorola wird zwar an den chinesischen PC-Riesen Lenovo verkauft, die Patente bleiben aber bei Google.