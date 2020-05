Apple und Starbucks lehnen Uber als Lieferdienst ab

Uber hat bereits ein riesiges Netzwerk mit mehr als 200 000 aktive Fahrer, die auch als Kuriere agieren könnten. Uber-Manager Jason Droege erklärte dem Blatt, die Firma halte an Plänen für Lieferdienste fest. Uber habe bisher unter anderem mit der Zustellung von Sushi in Barcelona, Designer-Anzügen in Manhattan und Kondomen in Washington experimentiert. Auch große Internet-Konzerne wie Google, Amazon oder Ebay probieren verschiedene Liefer-Services aus.