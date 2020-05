Apple USA: Geschenkgutscheine statt Rabatt

Am Tag nach Thanksgiving, dem Black Friday, gewähren zahlreiche Händler ihren Kunden kräftige Rabatte. Apple geht in seinen Online-Stores in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland einen anderen Weg und bietet statt Preisnachlässen Geschenkgutscheine. Beim Kauf eines iPad Airs gibt es etwa einen Gutschein im Wert von 75 Dollar, beim Kauf eines MacBook Airs winkt ein Gutschein für 150 Dollar.

In seinen europäischen Online-Stores ist Apple hingegen zum Black Friday bei Sonderpreisen geblieben. Auf zahlreiche Produkte, darunter das iPad Air, das iPad mini und Mac Book Air und Pro, werden Preisnachlässe zwischen 20 und 100 Euro gewährt.