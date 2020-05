Apple-Website beugt dem Kauf gestohlener iPhones vor

Die Initiative „Secure Our Smartphones“ (SOS) belegt die abschreckende Wirkung von Apples Aktivierungssperre mit Statistiken des Zeitraumes Jänner bis Mai 2014. Seit der Einführung der Diebstahlsicherung in iPhones sind in New York, San Francisco und London Raub und Diebstahl von Apple-Smartphones zurückgegangen. In New York wurden um 19 Prozent weniger iPhones geraubt, Diebstähle von iPhones gingen um 29 Prozent zurück. In San Francisco wurden 38 Prozent weniger iPhones geraubt, in London waren es ein Viertel weniger Diebstähle als im Vorjahres-Zeitraum.

Während Raub und Diebstähle bei iPhones rückläufig sind, nahmen sie bei Samsung-Geräten zu – in New York um 40 Prozent. In San Francisco stieg der Raub von Samsung-Smartphones um zwölf Prozent an, in London die Diebstähle um drei Prozent. Samsung bietet erst seit April einen Kill-Switch für ausgewählte Modelle an.