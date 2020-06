Apple wegen alter iPods vor Gericht

Bei dem Prozess werden auch alte E-Mails von Steve Jobs verlesen werden, die bereits den Weg an die Öffentlichkeit gefunden haben. In einem E-Mail schrieb Jobs, Apple müsse sicherstellen, dass die Musik des iTunes-Konkurrenten Musicmatch nicht mit dem iPod abgespielt werden könne.

Jobs E-Mails haben Apple bereits in anderen Rechtsstreitigkeiten in die Bredouille gebracht. In einem Rechtsstreit über die Rekrutierung von Angestellten strebte der Elektronikkonzern deshalb einen Vergleich in der Höhe von 324 Millionen Dollar an, der der zuständigen Richterin aber zu niedrig erschien. Ein Prozess in der Angelegenheit soll im April 2015 beginnen. Auch bei Preisabsprachen für E-Books dienten Jobs Mails als Beweismaterial.