Apple: Zwei-Faktor-Schutz für iMessage und FaceTime

Der US-Konzern Apple weitet ab sofort seine Zwei-Faktor-Authentifizierung aus und bietet diese auch Nutzern von iMesssage und FaceTime an. Sobald die Funktion vom Benutzer aktiviert wurde, muss dieser beim Einloggen neben seinem Passwort einen zufallsgenerierten Code eingeben, der ihm per SMS an eine verknüpfte Telefonnummer geschickt wird. Der Ablauf ist ähnlich wie beim vom Online-Banking bekannten Mobile-TAN-Verfahren. Jene, die Zwei-Faktor-Authentifizierung bereits aktiviert haben, können sie ab sofort auch mit iMessage und FaceTime nutzen. Das Einrichten ist auch online möglich.