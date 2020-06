Apples iTunes für Filme in Österreich gestartet

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag startete der Download-Dienst iTunes Filme in Österreich. Apple sei es gelungen, sämtliche große Hollywood-Studios ins Boot zu holen, ebenso mehr als zehn lokale Anbieter, so Senior Director iTunes Europa, Oliver Schusser. Derzeit stünden mehr als 2000 Filme zum Download bereit, die nach und nach aufgestockt würden.

Neu sei, so Schusser, dass manche Filme auch in HD-Qualität zum Verkauf stünden. Neue Veröffentlichungen kommen auf 13,99 Euro, HD-Filme kosten 16,99 Euro. Die Preise für das Ausleihen von Neuveröffentlichungen lägen bei 3,99 Euro, ältere Titel können um 2,99 Euro ausgeborgt werden und der so genannte Film der Woche kostet leihweise 99 Cent. Das Entleihen ist gegen einen Aufpreis von je einen Euro ebenfalls in HD-Qualität möglich. Die Leihdauer beträgt maximal 30 Tage.

Verleihdauer von 48 Stunden

Wird der Film erstmals gestartet, kann man ihn 48 Stunden lang ansehen. Serien würden derzeit noch nicht angeboten, kostenlose Filme seien nicht geplant, jedoch gäbe es diversen Gratis-Content, etwa Making-Ofs. Technisch gesehen, werden bei iTunes gekaufte Filme auf die Festplatte des Computers gespeichert, wohingegen ausgeliehene Filme direkt aus dem Internet gestreamt - also nirgendwo fix gespeichert - werden.

Letzteres sei, so Schusser, mit iPad, iPod touch, iPhone sowie mit der seit heute verfügbaren Streaming-Box namens Apple TV möglich. Das Gerät lässt sich via HDMI mit dem Fernseher verbinden und überträgt (=streamt) die in iTunes Filme gekauften, geliehenen sowie bereits in der iTunes-Mediathek vorhandenen Filme via WLAN bzw. Ethernet.

iTunes Filme startete am Donnerstag auch in der Schweiz, Italien und Spanien. In den Österreich-Download-Charts führt zum gegenwärtigen Zeitpunkt Avatar.

( APA)