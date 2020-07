Apples Siri: Nokia Lumia 900 ist bestes Handy

Da staunen Apple iPhone-User derzeit nicht schlecht. Auf die Frage „What is the best smartphone ever?“ spuckt Siri nach einigen Momenten Bedenkzeit als Resultat das Nokia Lumia 900 4G aus. Die Schadenfreude im Lager der Nokia- und Microsoft-Fans sowie das Entsetzen unter Apple-Anhängern ist groß, die Nachricht verbreitet sich seit Freitag folglich rasend schnell im Netz.