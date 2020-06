Aprilscherz: Google Maps für Videokonsole

Weitere Google-Scherze

Google brachte zum 1. April aber auch noch weitere Scherze. So wurde ein "Really Advanced Search"-Formular ins Netz gestellt und ein Chrome Multitask Mode vorgestellt, in dem mehrere Cursor gleichzeitig verwendet werden können. Google-Gründer Sergey Brin kündigte höchstpersönlich eine Teilnahme autonomer, selbstgesteuerter Google-Autos bei der Nascar-Rennserie an. Das war bei weitem noch nicht alles. The Next Web berichtete bis Sonntagmittag von insgesamt 13 Google-Scherzen zum 1. April.

Sicherheitswarnung bei Geizhals.at

Die österreichische Preisvergleichsplattform Geizhals warnte unterdessen zum 1. April - an dem in Österreich auch die Vorratsdatenspeicherung in Kraft tritt - davor, dass manche Features von Geizhals ohne installierten Bundestrojaner nicht funktionsfähig seien. Die Bespitzelungs-Software sei notwendig, um einen gesetzeskonformen Community-Betrieb zu gewährleisten, hieß es in der Sicherheitswarnung weiter, die aufschien, sobald Geizhals angesteuert wurde.