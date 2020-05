Ars Electronica verändert ab heute (in) Linz

Das Linzer Medienkunstfestival Ars Electronica stellt ab heute, Donnerstag, in Linz die Frage, was es zur Veränderung braucht. Zu "C ... what it takes to change" werden bis Montag Kreative und Wissenschafter aus dem In- und Ausland erwartet. Den Festivaltitel nehmen die Veranstalter zum Anlass, verstärkt in den öffentlichen Raum zu gehen.

Geschäfte, Innenhöfe, Tiefgaragen und Straßen werden heuer genauso bespielt wie Turnsäle und Klassenzimmer. Das Jugendfestival "Create Your World" schlägt beispielsweise seine Zelte im Akademischen Gymnasium auf, der Mariendom wird ebenfalls zur Ausstellungshalle. Über die Stadt verstreut ist auch der Future Innovators Summit, bei dem Fachleute aus den Bereichen Kunst und Design, Engineering, Start Ups und Social Activism vier Tage lang Veränderungsprozesse diskutieren, das Publikum kann sich dabei aktiv einbringen.