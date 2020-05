Ars Electronica: Vom Roboter angebettelt

"Vor zehn Jahren habe ich das Projekt gestartet", berichtete der Japaner Hiroo Iwata, der in Linz ein Best of seiner Device-Art-Forschung präsentiert und internationale Kreative versammelt: Saso Sedlaceks "Beggar Robot" kennt keine Scham, wenn es ums Betteln geht - und hat damit Erfolg. Laut Sedlacek werde die Maschine eher wahrgenommen und geduldet als Menschen. Mit Eric Sius Kamerahelm "Touchy" ist man blind, bis man von jemandem mindestens zehn Sekunden lang berührt wird. "Ich will die Kommunikation zurück in die physische Welt bringen", so der Asiate über die zunehmende soziale Isolierung. Lauren McCarthys "Happiness Hat" konditioniert die Besucher aufs Fröhlichsein: Für jedes gemessene Nicht-Lächeln gibt es einen Pieks in den Hinterkopf.

Fast versteckt im hintersten Eck der Ausstellung ist Martina Mezaks poetische Installation "Urania", die weiße Wolken auf einen virtuellen blauen Himmel zaubert. Man macht es sich auf einer Matratze gemütlich und pustet Luft durch ein Rohr in Richtung des am Plafond montierten Bildschirms. Masahiko Inami und Kentarou Yasu geben mit "Popapy" kleinen Tieren und Autos eine Gestalt: Speziell beschichtete Postkarten werden in die Mikrowelle gelegt und verformen sich durch die Erhitzung. "Device Art" führt die japanische Philosophie, dass Kunst in den Alltag integriert sein will, eindrucksvoll vor Augen. Die Schau wird am Donnerstag um 11.00 Uhr offiziell eröffnet und ist bis 30. Juni 2015 zu sehen.