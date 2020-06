Assange droht mit Total-Veröffentlichung

"Wir verhalten uns auf verantwortliche Weise", sagte Assange dem arabischen Fernsehsender Al Jazeera, wie Medien am Golf am Donnerstag berichteten. "Aber wenn ich dazu gezwungen werde, könnten wir bis zum Äußersten gehen und jedes einzelne Dokument, das wir haben, zugänglich machen." 2000 Webseiten stünden bereit, um das derzeit durch Passwörter geschützte Material ins Internet zu stellen.

Den letzten Teil des viel beachteten Interviews strahlte Al Jazeera am Mittwochabend aus. Assange berichtete, dass zahlreiche hohe Funktionsträger in der arabischen Welt engste Kontakte zum US-Geheimdienst CIA unterhielten, die sie durch Besuche in den jeweiligen US-Botschaften pflegen würden.

"Diese Funktionsträger sind Spione der USA in ihrem eigenen Land", fügte Assange hinzu. Namen nannte er in der Sendung keine. Einige arabische Länder hätten eigene Folterzentren eingerichtet, um dort von Washington überstellte Gefangene zu verhören und zu "bearbeiten". Auch hier ging Assange auf keine Einzelheiten ein.

Auslieferung an USA befürchtet

Der 39-jährige Australier hält sich derzeit in Großbritannien auf, wo auch das Al-Jazeera-Interview aufgezeichnet wurde. Dort versucht er, seine Auslieferung nach Schweden zu verhindern. Die schwedische Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, ungeschützten Sex mit zwei Frauen gegen deren Willen gehabt zu haben. Assange bestreitet die Vorwürfe und befürchtet, von Schweden an die USA ausgeliefert zu werden, wo ihm wegen angeblicher Spionage eine lange Gefängnisstrafe drohen könnte.

Die Enthüllungsplattform Wikileaks hatte in den vergangenen Monaten hunderttausende vertrauliche Unterlagen über die Kriege im Irak und in Afghanistan sowie über den diplomatischen Schriftverkehr der USA in ihren Besitz gebracht. Dadurch fühlt sich vor allem Washington bloßgestellt.

Mehr zum Thema:

Julian Assange: 1,2 Millonen Euro für Biografie

Wikileaks-Solidaritätsdemo in Wien

Wikileaks: Foltervorwürfe gegen die USA

CIA schafft WikiLeaks-Taskforce W.T.F.

USA: Anklage gegen Assange "schwierig"

(dpa)