Auf der Jagd nach dem besten Foto in der Welt der Eisbären

Eisbären

Natürlich bin ich von dentotal begeistert. Es sind imposante Tiere, die verschiedene Facetten zeigen, etwa mit ihren Jungen oder wenn sie sich aufrichten – das verleiht ihnen fast menschliche Züge.

Es ist aber nicht so, dass ich ein Lieblingstier habe. Ich kann mich genauso für Vögel, wie Lummen und Schneeeulen, begeistern und über Tage hinweg im Tarnzelt lauern, um das beste Bild von ihnen zu kriegen. In solchen Situationen ist für mich etwa die Schneeeule eines der schönsten Tiere, wegen der anmutigen Art ihres Fluges, dem weißen Gefieder und den kräftigen, gelben Augen.

Gab es während den Reisen auch gefährliche Situationen?

Ja, wir hatten eine Situation mit einem Eisbären am Packeis, der immer näher kam. Zusammen mit einem befreundeten Führer habe ich in die Luft geschossen, als er auf zehn Meter herankam. Danach lief er weg, kam aber noch drei Mal wieder so nahe heran, trotz Warnschüsse. Da wird einem schon mulmig.

Das ist eine der offensichtlichen Gefahren. Die versteckten Gefahren sind oft die gefährlicheren. Ich lag einmal direkt an der Eiskante um Lummen am Wasser zu fotografieren. Da war in einem Gebiet, in dem im Winter das Wasser offen war. Plötzlich wurde mir klar, dass das Eis, auf dem ich lag, so durchlöchert war, dass es jeder Zeit hätte abbrechen können. Im Minus 1 Grad kaltem Wasser bei der Strömung wäre es das gewesen. Nochmal würde ich das Risiko nicht für ein Bild eingehen – zumindest nicht ohne zusätzliche Sicherung mit Seil und Partner.