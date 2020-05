Auf der Suche nach dem perfekten Kaffee

Seit 2007 betreibt Georg Branny zusammen mit seiner Freundin Veronika Markeová einen kleinen Coffeeshop in der Garnisongasse. Erst kürzlich ist zum ursprünglichen Lokal ein weiterer Standort in der Palais-Ferstel-Passage dazugekommen.

In der internationalen Welt des Kaffees ist Georg Branny mit seinem „CaffèCouture“ längst kein Unbekannter mehr: Neben gut ein Dutzend Staatsmeistertiteln war er bereits drei Mal im Finale der Kaffeeweltmeisterschaften und gehört somit zu den Top-Sechs-Barista der Welt. „Im November werden in Paris die European Coffee Awards verliehen. Unser CaffèCouture ist dabei als ,Best Independent Coffee Shop in Europe‘ nominiert. Was die Qualität des Kaffees anbelangt, ist dies die Königsklasse“, zeigt sich Branny im Gespräch mit der futurezone zufrieden.