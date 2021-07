Aufregung um Facebook-Video von Terroranschlag in Nizza

Debatte um Facebook-Inhalte

Facebook Newswire wurde 2014 gegründet und soll Facebook-Beiträge, die für die aktuelle Berichterstattung relevant sind, hervorheben. Die Inhalte werden von einer Redaktion mit kurzen Texten versehen, die den Kontext erklären. Das Angebot wird vor allem von Journalisten genutzt, die auf diesem Weg oftmals relevante Videos und Bilder für die Berichterstattung finden.

Doch nicht nur das von Facebook kuratierte Angebot steht in der Kritik. Zuletzt gab es nach mehreren Schießereien in den USA auch Diskussionen um Facebooks Live-Video-Funktion. So filmte eine Frau per Facebook Live, wie ihr Freund grundlos von der Polizei erschossen wurde. Auch die Schießerei bei einem Protestmarsch wurde live auf Facebook übertragen. Facebook sah sich daraufhin gezwungen, gemeldete Videos mit einem Warnhinweis zu versehen.