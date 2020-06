Aus Versehen: Filmemacher verliert 10.000 YouTube-Fans

Schmidinger wurde zum Verhängnis, dass Google im Hintergrund sämtliche Dienste zusammenführt. Die Annahme, dass nach der Beendigung des Services und dem Löschen seines Business-Accounts, er wieder wie die Jahre zuvor zum Privat-User zurückgestuft werden würde, erwies sich als Fehlannahme, wie der Regisseur in einem Blogpost "How to Lose 10 Million Views on YouTube" ausführt. Mit dem Business-Account wurde auch der jahrelang existierende YouTube-Account mit über 10.000 Subscribern und zehn Millionen Views für seine Kurzfilme und andere Produktionsvideos gelöscht.

Als Schmidinger den Irrtum bemerkte, war es schon zu spät. Der Vorgang konnte nicht rückgängig gemacht werden. Auch Versuche, das Google Apps Team zu kontaktieren scheiterten aufgrund fehlender Ansprechpartner - ein allzu bekanntes Problem, wenn man Google, Facebook, Apple und Co wegen eines komplizierteren Sachverhalts erreichen möchte. Abhilfe konnte schließlich nur die Bekannte eines Freundes schaffen, die bei YouTube arbeitet, welche den ehemaligen YouTube-Kanal auf einen neuen Google-Account transferieren konnte.