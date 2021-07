Ausfall bei mehreren Google-Diensten

Auf Twitter und Facebook beschwerten sich viele Nutzer, dass Googles Dienste wie Google+, Kontakte in Gmail, sowie der Messaging-Dienst Hangouts und Teile von Google Drive nicht erreichbar waren. Dabei hat es Google+ wohl besonders hart getroffen. "There was an error. Please try again later. That's all we know" war das Einzige, was zeitweise auf der Google+ Startseite zu lesen war. Außerdem soll es Problemen bei der YouTube-Kommentarfunktion und beim Einloggen auf Google-Accounts gegeben haben.

Google Apps Status Dashboard bestätigt die großflächigen Ausfälle bei Gmail, Calendar, Talk, Sites, Groups, Hangouts und Admin Console. Demnach kämpfte Google Drive seit den frühen Morgenstunden mit Ausfällen.

Wie dem Google Apps Status Dashboard zu entnehmen ist, dürften mittlerweile wieder alle Google Dienste wie gewohnt funktionieren.