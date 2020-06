Australische Polizei erzeugt Tatort-Modelle mit 3D-Scanner

Die Polizei im australischen Bundesstaat Queensland setzt seit kurzer Zeit einen 3D-Scanner ein, mit dem 3D-Modelle von Tatorten erstellt werden sollen. Der recht ungewöhnlich aussehende 3D-Scanner namens Zebedee wurde von der australischen Forschungsbehörde CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) entwickelt. Der Zebedee kann die Umgebung in einem Radius von bis zu 30 Metern scannen und setzt dabei auf die LiDAR-Technologie. Ein herkömmlicher Tatort sei damit in rund 20 Minuten fertig gescannt.