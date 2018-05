Austrian-Flugzeug in Newark von anderem Flieger beschädigt

Eine der sechs Boeing 767 von Austrian Airlines wurde am Freitag am US-Flughafen Newark nahe New York am Höhenruder beschädigt. Das berichtete am Samstag das Internet-Portal "Austrian Aviation Net". Eine Boeing 737 der United Airlines habe mit einer Flügelspitze das parkende AUA-Flugzeug berührt. Passagiere befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht an Bord.

Erst vor wenigen Tagen gab es einen ähnlichen Vorfall am Flughafen von Istanbul, der auf Video festgehalten wurde.