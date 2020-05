Austria’s Next Top Start-up: Noch bis Sonntag abstimmen

Nur noch bis einschließlich diesen Sonntag (28.9.) kann für den Favoriten unter den Top 10 von Austria’s Next Top Start-up gevotet werden. Wer sein Lieblingsprojekt noch weiter unterstützen will, kann einmal täglich auf der Votingseite seine Stimme abgeben. Die Top 5 kommen schließlich ins Finale, wo nach einem Live-Pitch von der Jury am 3. Oktober 2014 das Sieger-Start-up gekürt wird.