Autobahn wechselt bei Kälte die Farbe

Im Echtbetrieb wird die Wirkung von Kameras verfolgt. Angebracht wurden die „Zauber-Markierungen“ vorerst in Graz und Pinggau. Da es bisher noch nicht kalt genug war, hofft die Asfinag demnächst auf entsprechende Temperaturen. Dann könnten Autofahrer schon von weitem erkennen, „dass die Fahrbahntemperatur null Grad oder weniger hat, und ihr Fahrverhalten entsprechend anpassen“, hieß es in der Aussendung am Samstag.

Der Pilotversuch laufe vorerst im Winter 2013/2014: „Bewährt sich diese Markierung, sollen ,rot-blaue Kältezeichen„ die Verkehrsteilnehmer im Winter künftig verstärkt warnen“, sagte Erich Putz von der Asfinag. Besonders wichtig sollen die Markierungen etwa bei exponierten Stellen wie Brücken werden. Gerade dort könnten Autofahrer oft nicht abschätzen, wie sich die Fahrbahnverhältnisse schnell ändern.