Bahnstrecken sollen Handy- und Internetreif werden

Die neuen Garnituren erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h . Innen werden die Waggons farblich in vier Zonen gegliedert sein: In Komfort-, Arbeits-, Service- und Ruhe-Zonen. In Letzteren werden Handys verboten. Verbaut sind verstellbare Sitze mit ergonomischen Kopfstützen und Armlehnen, Leselampen, Steckdosen, ausklappbare Tischerl.

Ende 2013 gehen die Züge in Produktion, 2015 sollen sie in Betrieb genommen werden. 30 davon ersetzen in und um Wien sukzessive die blau-weißen S-Bahn-Garnituren, 70 sind für den Regionalverkehr in NÖ, OÖ und der Steiermark vorgesehen.