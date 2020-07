Bandspeicher wird 60

Die Magnetbandtechnologie eigne sich besonders zur Langzeitarchivierung. Insbesondere in Bereichen, in denen Daten über viel Jahre hinweg aufbewahrt werden müssten, wie beispielsweise bei Behörden, ist diese Technologie interessant, heißt es in einer IBM-Aussendung. Aber auch in Bibliotheken kommen Bandspeicher nach wie vor zum Einsatz.