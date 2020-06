Bankaroo: Wie eine 13-Jährige ein Start-up führt

Mit zehn Jahren hat sie programmieren gelernt, mit elf hatte sie die Idee, die nun ein kleines Unternehmen ist. „Es war im Sommer 2011, ich bin mit meinem Vater spazieren gegangen und habe mit ihm diskutiert, welches Service für Kinder in meinem Alter sinnvoll wäre“, erzählt Danielle Gafni. Es kam das Taschengeld zur Sprache, Geld, das man fürs Autowaschen bekam, das Sparschwein, das man immer wieder ausräumen musste, wenn man was kaufen wollte bzw. – die Sicht des Vaters – Geld, das man dem Kind vorstreckte, aber dem man nachlaufen musste, weil es das Kind eben nicht aus dem Sparschwein nahm. „Das war für uns beide ärgerlich“, sagt Vater Etay Gafni, früher bei SAP tätig und seit einigen Jahren selbst Web-Unternehmer ( BrightAct ). So entstand „bankaroo“ – ein Service, das Kindern den Umgang mit Geld lernt. Danielle: „Ich habe davor nie gewusst, wie viel Geld ich eigentlich habe.“

Gemeinsam sind Tochter und Vater auf den passenden Namen gekommen. Danielle gestaltete das Logo, übernahm das Marketing und testete die Funktionen, die ihr Vater programmierte. „Bei den Funktionen lege ich die 30-Sekunden-Regel an“, so Danielle , „jedes Feature muss sich in 30 Sekunden erklären lassen.“ Dauert es länger, so wird die Funktion nicht in die App eingebaut. Die Erklär-Videos auf der Website gestaltet die mittlerweile 13-jährige, die eine Final-Cut-Pro-Expertin ist, selber.