Banker bekommen Exoskelett, um Geldstapel zu stemmen

Der japanische Konzern Sumitomo Mitsui Banking Corporation hat am Freitag angekündigt, ausgewählten Angestellten ein Hybrid Assistive Limb (HAL) Exoskelett des Unternehmens Cyberdyne zur Verfügung zu stellen. Dadurch sollen sie beim Heben großer Geldmengen entlastet werden.

„Es gib viele Fälle, bei denen ältere Mitarbeiter die körperliche Last auf sich nehmen müssen, schwere Pakete mit Geldscheinen und Münzen zu tragen“, so ein Sprecher des Konzerns gegenüber dem Wall Street Journal. „Durch das Produkt von Cyberdyne können wir helfen, diese Belastung zu reduzieren“, so der Sprecher weiter.